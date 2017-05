Drugsdealer laat zich betalen in natura en verkracht cliënte

EB

Leopoldsburg Een 53-jarige man uit Leopoldsburg is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf, omdat hij zich door een druggebruikster in natura liet betalen. Hij dealde vloeibare xtc (GHB), cannabis en speed. Sommige afneemsters betaalden hem in natura. Een ervan had hij aangerand en verkracht. Zij verklaarde dat hij haar opzettelijk te veel GHB liet innemen, zodat ze haar bewustzijn verloor. Op dat moment zou hij haar misbruikt hebben.

De man was tussen januari 2015 en 10 februari 2017 actief. De beklaagde betwistte het seksueel misbruik, maar de rechtbank verklaarde hem schuldig. "Het kan wel zijn dat sommige personen zonder mijn medeweten vloeibare xtc bij mij thuis gebruikt hebben", aldus de beklaagde, die sinds 9 februari in hechtenis zit.



Op 26 oktober 2016 werd iemand onderschept, die van bij de man kwam en speed en GHB op zak had. Hij bekende alleen het dealen van speed. Naar eigen zeggen was hij uit financiële noodzaak daarmee gestart. Het grensoverschrijdend seksueel gedrag in zijn appartement betwistte hij. Volgens de openbare aanklager had de man eerst gezegd dat er van seks geen sprake was. De jonge vrouw was misschien wel eens bewusteloos gevallen. Naderhand gaf hij toch toe dat hij seks had met een afneemster, maar zij zou daarvoor haar toestemming hebben gegeven. De jongedame had verklaard dat ze soms naakt wakker werd in zijn bed. Hij had er filmpjes van gemaakt.



De rechtbank verklaarde hem over de hele lijn schuldig. De beklaagde had zijn strafverleden niet mee. In 2010 was hij al tot 18 maanden cel veroordeeld, waarvan de helft met uitstel, voor het dealen van drugs. De drugs, een iPhone en een Peugeot voertuig zijn verbeurd verklaard.