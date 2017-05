Schauvliege: "Blij dat N-VA bocht van 180 graden neemt"

Dieter Dujardin

19/05/17 - 18u03 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Joke Schauvliege (CD&V). © photo news.

BOSKAART Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) reageert verrast op het voorstel van Geert Bourgeois (N-VA) om de omstreden boskaart in te trekken. "Dit is geen regeringsbeslissing, maar ik ben wel tevreden dat N-VA een bocht van 180 graden maakt."

Ik was de enige die kanttekeningen plaatste bij overdreven bosbescherming, weggezet als bosbarbaar. Sommigen zwaaiden zelfs met bijl. 1/2 — Joke Schauvliege (@JokeSchauvliege) Fri May 19 00:00:00 MEST 2017 Blij dat de redelijkheid terug is, hoewel geen beslissing van de regering. 2/2 — Joke Schauvliege (@JokeSchauvliege) Fri May 19 00:00:00 MEST 2017

"Ik was de enige die kanttekeningen heeft geplaatst bij de consequenties van de geplande bosbescherming en ben weggezet als een bosbarbaar", zegt Milieuminister Joke Schauvliege in een reactie op de communicatie van Bourgeois rond de veelbesproken boskaart.



"Ik heb altijd gezegd dat de criteria voor de bescherming van de zonevreemde bossen niet goed zaten en dat de keuze om alle beslist beleid na 2015 te negeren, tot drama's zou leiden. Maar voor N-VA kon het niet hard genoeg gaan. Sommigen stonden zelfs met een bijl te zwaaien. Ik ben blij dat het gezond verstand nu terugkeert. Maar de boskaart intrekken is uiteraard niet genoeg. Het decreet moet aangepast worden en dat is de taak van het parlement."



Ook Open Vld, dat maandag het verzet tegen de boskaart op gang bracht, is tevreden. "Het gezond verstand zegeviert. Laat ons nu ook het decreet aanpassen", aldus Gwendolyn Rutten.