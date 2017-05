PREVIEW: Ann-Sophie, Laura en een grote pot met rotte vis!

Door: redactie

In de voorlaatste aflevering kunnen de duo's opnieuw een amulet ter waarde van 2500 euro winnen met een proef in Savannakhet. De twee duo's die als eerste arriveren op de locatie van Sean en Rik, spelen een gokspelletje. Om die locatie te weten te komen, moeten ze wel hun handen durven vuilmaken, want de locatie zit verstopt in een pot vol gefermenteerde vis, de lokale delicatesse. "Het leek eerst een grote pot vol-au-vent, maar dat was het duidelijk niet en het geurtje dat eruit kwam was niet te harden", lachen Ann-Sophie en Laura. Maar het is wel Ann-Sophie die haar handen moet vuilmaken terwijl Laura haar mentaal steunt aan de zijlijn.