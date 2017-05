Man met groot mes probeert nachtwinkel te overvallen

Door: HR

19/05/17 - 16u38 Bron: Federale Politie

© RV.

Brugge De politie heeft een opsporingsbericht verspreid in de hoop deze overvaller te vatten. De man, gewapend met een groot mes, probeerde op woensdag 22 maart nachtwinkel Royal Shop in de Noordzandstraat in Brugge te overvallen.

Het gaat om een blanke man. Hij sprak Engels en was volledig in het zwart gekleed. Op woensdag 22 maart kwam hij tussen 2 uur en 2.30 uur de nachtwinkel binnen. Hij kocht twee zakjes chips en verliet de winkel. Vijf minuten later kwam hij terug en wandelde naar de kassa. Plots haalde hij een groot mes uit zijn jas. Hij riep naar de uitbater "go out" maar deze bleef staan en vroeg aan de dader wat hij wilde. Een vriend van de uitbater kwam er bij en deed alsof hij de politie belde. Daarop stak de overvaller zijn mes terug in zijn jas en ging rustig naar buiten zonder buit.



Wie informatie heeft over de man of de feiten kan met de politie bellen op het nummer 0800 30 300, of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.