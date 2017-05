Minimale dienstverlening bij het spoor goedgekeurd

SPS

19/05/17 - 15u00 Bron: Belga

© belga.

De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat een gegarandeerde dienstverlening in geval van een spoorstaking invoert. Er is al langer sprake van de invoering van een minimale dienstverlening. Omdat de sociale partners het niet eens raken, besliste de regering na twee jaar zelf een regeling goed te keuren. De tekst moet eerst nog langs de Raad van State en nadien het parlement passeren.

De gegarandeerde dienstverlening bij spoorstakingen is misschien wel het meest controversiële in het spoordossier. De roep om die in te voeren, begon luider te klinken nadat verschillende stakingen - vaak onaangekondigd - een pak hinder voor de reizigers veroorzaakten. De regering-Michel zette de gegarandeerde dienstverlening in haar regeerakkoord. Nu voert ze de daad bij het woord.



"In december had ik aangekondigd dit dossier weer in handen te nemen, overeenkomstig het regeerakkoord en na twee jaar onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers van het spoor, zonder resultaat", zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR). "In dit gevoelige dossier is het mijn voortdurende bekommernis een evenwichtig voorstel op te stellen dat het stakingsrecht respecteert, maar ook het recht om te werken verdedigt".

Sancties Er is prioriteit gegeven aan het sociaal overleg, maar dat heeft jammer genoeg geen oplossing opgeleverd, ook al heeft het overleg tussen de spoorverantwoordelijken en de vakbonden twee jaar de tijd gekregen Charles Michel De krijtlijnen van het systeem dat minister Bellot uitdokterde, stoelen op een 8-4-1-principe. Bedoeling is dat ten laatste acht dagen op voorhand de stakingsaanzegging moet gebeuren. Vier dagen voor de staking moet elk personeelslid hebben aangegeven of het aan de actie deelneemt of niet. Wie dag niet doet of niet komt opdagen terwijl hij had aangegeven te zullen werken, riskeert een sanctie.



Een werknemer die bijvoorbeeld zes dagen op voorhand een beslissing heeft meegedeeld, maar die nog van mening verandert, kan zijn intenties nog veranderen, maar enkel tot ten laatste vier dagen voor de staking. Die mededeling gebeurt via een intentieverklaring. De manier waarop die moet worden opgesteld, ligt nog niet helemaal vast. Daarover wordt nog een (niet-bindend) advies van het Stakingscomité van de Spoorwegen gevraagd.



Bedoeling is dat de NMBS een alternatief vervoersplan kan uitwerken. De dag voor de staking moet het spoorbedrijf alle informatie bekendmaken, bijvoorbeeld via de website of sociale media, zodat een reiziger tijdig weet welke treinen rijden en welke niet.

Stakingsrecht Minister van Mobiliteit François Bellot. © photo news. In een mededeling benadrukken minister Bellot en premier Charles Michel dat de regering deze stap zet, na het uitblijven van een akkoord binnen het spoorbedrijf. Er is prioriteit gegeven aan het sociaal overleg, maar dat heeft jammer genoeg geen oplossing opgeleverd, ook al heeft het overleg tussen de spoorverantwoordelijken en de vakbonden twee jaar de tijd gekregen, stellen ze. Het basisprincipe blijft voor Michel en Bellot een efficiënt sociaal overleg dat via alle middelen moet beletten dat het ultieme stakingswapen wordt ingezet.



"Ik ben opgezet met het resultaat en ik hoop dat iedereen tijdens het traject van dit ontwerp, eerst in het parlement en vervolgens in de praktijk, hetzelfde evenwicht voor ogen zal hebben", aldus Bellot. "De staking is een mislukking, maar het recht op mobiliteit om naar het werk of naar school te gaan of zich te verplaatsen, is van essentieel belang voor wie niet over een voertuig beschikt", vult premier Michel aan. "Dit wetsontwerp vertrekt van het principe dat een openbare dienst permanent, regelmatig en ononderbroken moet kunnen worden gegarandeerd, zonder dat het stakingsrecht wordt geschonden". Het systeem zal regelmatig worden geëvalueerd.