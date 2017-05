Vrachtwagen van Defensie stort van brug op treinsporen: twee gewonden

Bewerkt door: ADN

19/05/17 - 10u46 Bron: Belga

Een Unimog en de plaats waar het ongeval gebeurde. © Belga, Google Street View.

Libramont Een vrachtwagen van Defensie is deze ochtend van een brug gestort in de buurt van Libramont en op de treinsporen van de lijn tussen Libramont en Bertrix terechtgekomen, waardoor het treinverkeer tussen beide Luxemburgse gemeenten onderbroken is. Dat melden de NMBS en Infrabel. Een trein die net passeerde, kon nog op tijd afremmen. In de vrachtwagen raakten twee personen lichtgewond, zo liet een woordvoerder van Defensie weten.