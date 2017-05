Ontsporing goederentrein: treinverkeer in provincie Luxemburg onderbroken

Door: redactie

Een goederentrein op weg naar Italië is in de nacht van donderdag op vrijdag ontspoord tussen Aubange en Athus, zo hebben NMBS en Infrabel rond 04.00 uur gemeld. De infrastructuur werd zwaar beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

Het waren de laatste drie wagons van de goederentrein die voor 04.00 uur ontspoorden. De trein vervoerde geen gevaarlijke stoffen en de bestuurder raakte niet gewond.



De middelste van de drie ontspoorde wagons kwam volgens Infrabel in schaar op het aangrenzende spoor terecht. De schade zou ernstig zijn, maar wordt nog verder onderzocht.



Het treinverkeer tussen Virton en Athus is onderbroken, maar er zijn vervangbussen ingelegd. De goederentreinen zullen worden opgehouden of omgeleid, aldus Infrabel.



De trein was vertrokken in Gent, en zou normaal via Frankrijk naar de Italiaanse stad Mortara rijden.