Homofoob geweld neemt toe én blijft te vaak onbestraft

SVEN SPOORMAKERS

19/05/17 - 04u50 Bron: Het Laatste Nieuws

Het gaat steeds meer de verkeerde kant op met homofoob geweld in België. Gelijkekansencentrum Unia behandelde in 2016 12% meer klachten dat het jaar voordien. Bovendien, zo kaart Unia aan, heerst er een grote mate van feitelijke straffeloosheid door een aantal lacunes is de wet.

"Er is nog serieus wat werk aan de winkel", zucht Els Keytsman, directeur van Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. België is altijd een voorloper geweest als het over gelijke rechten en kansen voor holebi's gaat, met wettelijk geregelde huwelijk en adoptie door holebi-koppels, maar in de praktijk is er van een volledige acceptatie van homo's en lesbiennes niet veel te merken.



104 klachten wegens homofobie behandelde gelijkekansencentrum Unia in 2016. Dat is 12% méér dan de 92 dossiers in 2015. In vergelijking met 2014 is dat aantal zelfs met 30% gestegen. En dan wordt Unia niet eens per definitie bij de zaak betrokken wanneer slachtoffers van homofoob fysiek geweld een klacht bij de politie indienen. "Als ze dat al doen. We weten dat ons aantal dossiers eigenlijk maar het topje van de ijsberg is. Misschien is het stijgende aantal ook te verklaren doordat steeds meer mensen melding dúrven te maken. Maar tegelijk merken we in de aard van de klachten toch dat de feiten harder worden", zegt Keytsman.



In drie gevallen ging Unia naar de rechter in 2016 - één keer ging het over misbruik, twee keer over belaging. De andere gevallen probeerde het gelijkekansencentrum door bemiddeling op te lossen.



