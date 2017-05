De Block betaalt 'morning-afterpil voor homo's' terug

Door: redactie

Vanaf 1 juni zal de regering de aidsremmer Truvada ook terugbetalen aan wie niet besmet is met hiv. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) beslist. Voor 2017 trekt ze daarvoor 1 miljoen euro uit. "Zo kunnen we heel wat nieuwe besmettingen voorkomen", zegt De Block. Holebikoepel çavaria juicht de maatregel toe.

Momenteel heeft enkel wie al besmet is recht op terugbetaling. In de toekomst zal ook iemand die een verhoogd risico loopt het middel preventief terugbetaald krijgen. Voornaamste risicogroep: homoseksuele mannen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op besmetting voor een homo 1 op 20 bedraagt, terwijl dat bij hetero's 1 op 5.000 is. Elke dag een pilletje Truvada slikken (of een dubbele dosis voor en één pil na een vrijpartij - daarom ook 'morning-afterpil voor homo's' genoemd) kan besmetting voorkomen.



çavaria, de koepel van holebi- en transgenderverenigingen, juicht de beslissing van De Block toe. "We waren vorig jaar al heel blij toen Truvada mocht voorgeschreven worden in ons land, maar de terugbetaling is eigenlijk essentieel", zegt woordvoerder Jeroen Borghs. "Anders is het gewoon te duur." Voor er sprake kan zijn van terugbetaling zal een arts het risico op besmetting inschatten. Er wordt ook gepaste omkadering voorzien in een aidsreferentiecentrum. "Op die manier krijgen mensen zeker de juiste medische begeleiding", aldus De Block. "Het blijft natuurlijk cruciaal dat zij, net als iedereen, de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en zich regelmatig laten testen op hiv en andere soa's."



Eenzelfde geluid bij çavaria: "We hopen inderdaad dat mensen hier niet lichtzinnig mee omgaan. Bescherming door het gebruik van Truvada is aanvullend, naast een condoom." Truvada beschermt enkel tegen hiv-besmetting, niet tegen andere soa's.