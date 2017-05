Aantal serviceflats op privémarkt verzesvoudigd in drie jaar

FRANK DEREYMAEKER

Het aantal serviceflats in privéhanden in Vlaanderen is in amper drie jaar verzesvoudigd, van 500 naar 3.100. Voor een nieuwe woning moet je per maand bijna 1.100 euro neertellen - zonder supplementen.

Vlaanderen telt vandaag een kleine 24.000 serviceflats. Het gros zit in handen van OCMW's of vzw's. Maar het aantal privé-initiatieven is de laatste drie jaar explosief gegroeid. Door de lage rente en de groeiende vraag naar zorginstellingen zien veel privé-investeerders brood in deze markt. Momenteel palmen zij al 13,2% van de Vlaamse markt in, zo leert een onderzoek van consultancybureau Probis en ING België. Ook de vraag neemt immers toe: heel wat ouderen die zich fysiek en mentaal nog goed voelen, verkiezen een assistentiewoning - waar ze naar eigen goeddunken een beroep kunnen doen op een aantal diensten - boven een rusthuis.



De private serviceflats zijn meestal wel luxueuzer en bieden meer kwaliteit, maar ze zijn ook duurder. Voor een woning met één slaapkamer moet je op de Vlaamse privémarkt rekenen op een dagprijs van 36,1 euro of 1.097 euro per maand. In Brussel loopt dat op tot 39,5 euro per dag of 1.200 euro per maand. Wie een serviceflat huurt bij een publieke instelling betaalt slechts 21 euro per maand - of 40% minder.



Toch is zo'n flat niet veel goedkoper dan een rusthuis. Voor een kamer in een rusthuis betaal je in Vlaanderen gemiddeld 1.595 euro. Voor een serviceflat ligt de mediaanprijs op 912,8 euro per maand. Maar als je gebruik maakt van een aantal diensten (schoonmaak, maaltijden...) en het dagelijkse verbruik verrekent, loopt de factuur al snel op tot meer dan 1.300 euro per maand. En dan is het prijsverschil met een rustoord dus een pak kleiner.



