Stop It Now!: hulplijn voor pedofielen

Door: redactie

19/05/17 - 04u30 Bron: Het Laatste Nieuws

© rv.

Van alle mannen met pedofiele gevoelens pleegt slechts een minderheid misbruik. Ze hebben echter vaak het gevoel dat ze nergens terechtkunnen, en dat kan het gevaar verhogen dat ze wél tot daden overgaan. "Het is een tot nog toe onbekende groep, bij wie preventieve hulp erg zinvol kan zijn", zegt criminologe Minne De Boeck van het Universitair Forensisch Centrum aan het UZA, dat het project mee trekt. Ook mensen uit de omgeving van iemand met pedofiele gevoelens kunnen terecht bij de hulplijn.



Het project heet 'Stop It Now!', naar een gelijkaardig Amerikaans initiatief dat al 25 jaar loopt. Ook in Nederland, Groot-Brittannië en Ierland wordt de aanpak al gebruikt.



Meer informatie en achtergrond over 'Stop It Now!' leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro