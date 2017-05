Peter Wouters wordt nieuwe voorzitter beweging.net

bewerkt door: sam

18/05/17 - 21u48 Bron: Belga

De raad van bestuur van beweging.net heeft beslist om de 47-jarige Peter Wouters voor te dragen als opvolger van algemeen voorzitter Patrick Develtere. Dat meldt de koepel van christelijke werknemersorganisaties.

Wouters is momenteel opleidingshoofd bachelor in sociaal werk, Campus Sociale School Heverlee (UCLeuven-Limburg). Hij behaalde een master in het sociaal werk en sociaal beleid aan de KULeuven. Hij wordt volgens beweging.net geapprecieerd voor zijn vele innovaties op het vlak van bewegings- en vrijwilligerswerk.



Op zaterdag 3 juni moet de voordracht bekrachtigd worden met een stemming op de algemene vergadering. Wouters volgt Develtere op, die aan de slag gaat als adviseur Sociale Zaken en Internationale Samenwerking bij het European Political Strategy Centre (EPSC) van de Europese Commissie.