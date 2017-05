Gedetineerde springt uit raam van rechtbank

Bewerkt door: ADN

18/05/17 - 16u25 Bron: Belga

charleroi Een gedetineerde is vandaag ontsnapt door uit een raam van de rechtbank van Charleroi te springen. De man, die vervolgd wordt voor diefstal, deed dat aan het einde van de zitting. Dat meldt het parket van Charleroi.

De politie pakte de gedetineerde, een twintiger, onlangs op tijdens een controle in Charleroi. Hij had toen een riotgun op zak die hij wilde verkopen om zijn huurwaarborg te betalen. Hij bleek gezocht te worden voor diefstal en zit sindsdien preventief in de cel.



Voor die feiten moest hij vandaag voor de rechtbank verschijnen. Aan het einde van de zitting glipte de gevangene naar een raam, sprong een verdieping lager en belandde op de straat voor het justitiepaleis van Charleroi. De man is spoorloos.