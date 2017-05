Leerkracht die relatie had met minderjarige leerlinge krijgt voorwaardelijke straf

EB

18/05/17 - 16u04 Bron: Belga

© thinkstock.

Ieper De strafrechter in Ieper heeft een leraar veroordeeld tot tien maanden met uitstel. De man had een relatie met een minderjarige leerlinge. Hij had de verantwoordelijkheid omdat ze minderjarig was, oordeelt de rechter, zelfs als ze ermee instemde.