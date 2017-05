Deze dieven gingen aan de haal met camionette en materiaal elektricien

Door: Alexander Haezebrouck, HR

18/05/17 - 16u01 Bron: Eigen berichtgeving

© Alexander Haezebrouck.

Harelbeke Deze twee dieven gingen in Harelbeke in de nacht van dinsdag op woensdag aan de haal met een camionette uit een hangaar van een elektricien.

De dieven hingen eerst rond aan een schoenenwinkel, waar ze gefilmd werden door de veiligheidscamera's. Daarop zijn om 2.15 uur twee mannen te zien met een sjaal voor hun gezicht. Daarna trokken ze naar de buurman en braken eerst binnen in de auto die op de oprit stond. Daar konden ze de elektronische poort openen met de afstandsbediening die in de wagen lag. De twee daders drongen het huis binnen en gristen de autosleutels van de camionette mee. Daarna haalden ze zonder veel moeite de camionette uit de hangaar en reden weg. De bewoners merkten de inbraak pas gisterenmorgen op. De dieven zijn er vandoor met de camionette en het materiaal van de elektricien. De camionette is het laatst geseind geweest om 3.40 uur aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Deerlijk.