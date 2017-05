Tachtiger vrijgesproken van verkrachting poetsvrouw

Door: Redactie, Christophe Maertens

De Ieperse strafrechter heeft vandaag een tachtiger vrijgesproken. De man stond terecht voor aanranding en verkrachting van zijn poetsvrouw, die ruim 60 jaar jonger is. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de seksuele handelingen tegen de zin van de vrouw waren.

Op 16 juni vorig jaar hadden de 89-jarige man en zijn 27-jarige poetsvrouw seksuele betrekkingen. Hij beweerde dat er instemming was, de vrouw ontkende dat.



Bij Familiehulp, werkgever van de vrouw, stond de tachtiger er om bekend dat hij geregeld schunnige praat verkocht aan zijn poetsvrouw. Er zouden ook al eerder aanrakingen zijn geweest, met andere poetsvrouwen.



De beklaagde bekende dat er aanrakingen waren en dat de twee seks poogden te hebben, maar volgens hem wilde de vrouw ook met hem vrijen. Zij ontkende dat ten stelligste.



"De hoge leeftijd en fysieke beperkingen van de beklaagde sterken de geloofwaardigheid van het gebruik van geweld of het gedwongen uitkleden van een volwassen vrouw niet", oordeelt de rechter in het vonnis. Er is dus niet bewezen dat er geen wederzijdse toestemming was. De tachtiger wordt dan ook vrijgesproken.