KAART - De keerzijde van het mooie weer: minstens 26 (zware) fietsongevallen in amper vier dagen

Fien Tondeleir

18/05/17 - 15u47 Bron: Eigen berichtgeving

Bij een zwaar verkeersongeval, maandag in Kasterlee, kwamen drie fietssters om het leven. © Photo News.

vlaanderen De temperaturen stijgen, de zon komt piepen. En daar zijn ze: de fietsers. Op een racefiets, een elektrische fiets of een goeie oude omafiets. Toch heeft het mooie weer een keerzijde: elke dag worden zwakke weggebruikers van de weg gereden. Alleen al deze week vonden in Vlaanderen minstens 26 aanrijdingen plaats. Drie fietsers lieten het leven, net als een voetganger en een motorrijder. Vier bestuurders pleegden vluchtmisdrijf. Een trieste balans.

Afgelopen maandag reed een Nederlandse automobilist in Kasterlee op een groep fietsende vrouwen die de drukke Turnhoutsebaan - vier rijvakken, 90 kilometer per uur, geen verkeerslichten - wilden oversteken: drie fietssters sterven, twee andere vrouwen raken gewond. Een dag later komt een vrouw zwaar ten val bij een dodehoekongeval op het Meiserplein in Schaarbeek: ze komt onder een vrachtwagen terecht en wordt met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. Ook 's ochtends al was een 34-jarige fietsster zwaar ten val gekomen in de Antwerpse Kammenstraat.



Gisteren, woensdag, worden twee wielertoeristen van het fietspad gemaaid in Oostduinkerke door een bestuurder die hen de pas afsnijdt. De dader pleegt vluchtmisdrijf, net als de bestuurder die een 17-jarige jongen - met splinternieuwe koersfiets - van een kruispunt maait in Dikkebus. En dan zijn er nog de talrijke andere fietsincidenten. (zie kaartje, lees hieronder verder) Lees ook Derde slachtoffer overleden na ongeval in Kasterlee

Kruispunten moeten veiliger Er is een tekort aan veilige oversteekplaatsen. We zijn al langer vragende partij om kruispunten beter uit te rusten. Zeker gezien de urgentie. De overheid kan zich niet langer wegsteken Roel De Cleen (Fietsersbond) Hallucinante cijfers. Dat vinden ze ook bij de Fietsersbond. "Waar het schoentje knelt? Ons lijstje is lang", zegt woordvoerder Roel De Cleen. "De overheid, daar ligt eerst en vooral het probleem." In Kasterlee en bij het ongeval in Elzele, waar eind april nog een vrouwelijke wielertoeriste stierf, vonden de incidenten plaats op drukke kruispunten. "Er is een tekort aan veilige oversteekplaatsen. We zijn al langer vragende partij om kruispunten beter uit te rusten, met verkeerslichten, met verkeersborden. Zeker gezien de urgentie. De overheid kan zich niet langer wegsteken."



De Fietsersbond is ook voorstander van een snelheidsbeperking én wil oversteekplaatsen versmallen. "We kijken ook naar Nederland waar ze gebruikmaken van slimme verkeerslichten die beter afgesteld zijn, zodat conflictsituaties - vooral dodehoekongevallen - vaker vermeden worden." Een laatste maatregel is fietsers en automobilisten scheiden. "Laat auto's over bruggen of in tunnels rijden."