Door: redactie

18/05/17 - 13u33 Bron: vtmnieuws.be

video

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat geen spaander heel van de piste om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen tot 130 kilometer per uur, waar zijn federale collega François Bellot (MR) onder strikte voorwaarden voorstander van is. "We kampen in Vlaanderen nu al met de schande van 400 verkeersdoden op één jaar tijd. Nog meer doden tellen om een paar minuten tijd te winnen, is voor mij onaanvaardbaar", reageert minister Weyts.