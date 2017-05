Ook fietsvergoeding voor snelle e-bikes

SPS

Snelle elektrische fietsen worden fiscaal gelijkgesteld met gewone fietsen. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Daardoor breidt de fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor woon-werkverkeer uit naar gebruikers van de zogenaamde speed pedelecs. Bedoeling is dat retroactief te laten ingaan vanaf 1 januari 2017.

De elektrische fiets is al jaren aan een opmars bezig. Een op de drie fietsen die vandaag verkocht worden, zijn uitgerust met een elektrische hulpmotor. De klassieke elektrische fietsen kunnen een snelheid van 25 kilometer per uur halen. Daarnaast heb je ook de speed pedelecs, die tot 45 kilometer per uur kunnen halen.



Door een wijziging in de wegcode vallen die snelle fietsen echter onder de categorie van bromfietsen. Daardoor hebben de gebruikers geen recht op dezelfde belastingvoordelen als fietsers. Met de nieuwe wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor woon-werkverkeer uitgebreid naar gebruikers van alle types elektronische fietsen.



"We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets", motiveert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de beslissing. "Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen".



Het wetsontwerp van Van Overtveldt gaat nu richting Raad van State voor advies. Na een tweede groen licht van de ministerraad verhuist de tekst dan naar de Kamer voor finale goedkeuring. Bedoeling is wel om de fiscale gelijkstelling retroactief te laten ingaan op 1 januari 2017.