Drie jaar na aanslag Joods Museum is het wachten op eindvordering parket

Drie jaar na de aanslag op het Joods Museum van Brussel, op 24 mei 2014, is het gerechtelijk onderzoek afgesloten en is het aan het federaal parket om zijn eindvordering op te stellen. De hoofdverdachte, de 32-jarige Fransman Mehdi Nemmouche, zit nog steeds in de cel terwijl twee vermoedelijke medeplichtingen, de 28-jarige Nacer Bendrer en de 29-jarige Mounir Attalah, werden vrijgelaten onder voorwaarden. Een derde vermoedelijke medeplichtige werd nooit geïdentificeerd.

De aanslag op het Joods Museum eiste vier mensenlevens. Het koppel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke en de 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.



Een week na de aanslag werd in Marseille een eerste verdachte, Mehdi Nemmouche, opgepakt. Hij was onder meer in het bezit van wapens die sterk leken op de wapens die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van terreurgroep IS. Nemmouche heeft tot op heden nog geen enkele verklaring afgelegd tegenover de Belgische speurders en volgens zijn advocaten is de man wel betrokken bij de aanslag maar was hij niet de schutter.



Vierde verdachte

In de loop van het onderzoek werden nog twee andere verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst, Nacer Bendrer en Mounir Atallah, maar zij werden na verloop van tijd vrijgelaten. Midden januari 2015 werd ook een opsporingsbericht voor een vierde mogelijke verdachte verspreid, een man die enkele dagen na de aanslag gefilmd is in het gezelschap van Nemmouche. Die man is nog steeds niet geïdentificeerd.



Desondanks sloot de onderzoeksrechter het gerechtelijk onderzoek af en het federaal parket moet nu zijn eindvordering opstellen. Zowel de burgerlijke partijen als de verdediging van Mehdi Nemmouche sturen aan op een assisenproces.