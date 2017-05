Honderdtal aanwezigen tijdens eerste Stadsatelier van CD&V Antwerpen

Door: redactie

18/05/17 - 03u12 Bron: Belga

© Facebook.

Ruim honderd mensen hebben woensdag deelgenomen aan het eerste stadsatelier van CD&V Antwerpen, "Actief thuis in 't Stad". Dat meldde de lokale afdeling in een persbericht.

De aanwezigen namen woensdag plaats aan verschillende debattafels, voor panelgesprekken rond onder meer haven, cultuur, jeugd en sport en onderwijs.



"We hebben nood aan nieuwe ideeën, aan grass roots innovatie, aan de ambitie en de dynamiek die deze stad al eeuwenlang tot een lichtend baken voor Vlaanderen, België en de wereld maakt", zei Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters.



Enkele ideeën die geopperd werden tijdens de panelgesprekken waren een meter- en peterproject tussen studenten en scholieren, en het maximaal delen van de culturele infrastructuur.



De stadsateliers kaderen in de politieke beweging 'Thuis in 't Stad'. Die richtten Kris Peeters en zijn partij op in afwachting van de start van zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. CD&V wil hiermee in dialoog gaan met de Antwerpenaar, om dan zijn Antwerps verkiezingsprogramma samenstellen. De komende maanden zullen nog vier stadsateliers volgen.