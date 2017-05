Trager rijden = sneller thuis

STEVEN SWINNEN

18/05/17 - 05u00 Bron: Het Laatste Nieuws

Het klinkt raar, maar het is toch waar: als we met z'n allen trager rijden op onze snelwegen, zullen we sneller ter plaatse zijn. Dat blijkt uit een studie van het BIVV die voor het eerst nagaat wat het aanpassen van de snelheidslimiet van 120 km/u zou betekenen.

Voortaan 130 km/u op de snelwegen zoals op veel plaatsen in onze buurlanden? Het heeft geen zin in België. Het zou leiden tot meer ongevallen, meer uitstoot en slechts een minieme tijdswinst. Alleen 's nachts dan nog. Veel beter is het om dynamische snelheidsborden te installeren die bij drukte de toegelaten snelheid verlagen van 120 naar 90, 60 of zelfs 30 kilometer per uur. Dit in combinatie met een verbod om nog van rijstrook te veranderen - behalve aan op- en afritten uiteraard - zou véél beter zijn.



Dat blijkt uit een studie van het BIVV waarbij alle beschikbare verkeersgegevens en mobiliteitsstudies in een computerprogramma zijn gestopt dat kan simuleren wat het veranderen van de snelheidsbeperking kan teweegbrengen. En dat is veel, zo blijkt. Door met z'n allen trager te gaan rijden op drukke tijdstippen, kunnen we de files in de spits met 30% doen slinken, de uitstoot van fijn stof en het aantal verkeersdoden verminderen én... de gemiddelde snelheid van alle voertuigen opkrikken van 44 naar 57 km/u. Door trager te rijden uiteindelijk sneller rijden, dus. "Het zal wel wat kosten, maar de voordelen maken dit zeker de moeite waard", zegt het BIVV.



