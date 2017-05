9 op 10 minderjarige vluchtelingen komen onbegeleid aan in Italië

Door: redactie

Van alle kinderen die vorig jaar in Italië aankwamen, waren 92 procent niet-begeleide kinderen of van hun familie gescheiden kinderen. In 2015 was dat nog 75 procent. Dat blijkt uit cijfers die te lezen zijn in het rapport "Een kind is een kind" van Unicef.