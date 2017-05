Kamercommissie keurt hervormde wet op private veiligheid goed

Door: redactie

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft woensdag de artikels goedgekeurd van het wetsontwerp dat minister Jan Jambon op heeft gesteld over de private veiligheid. Die wet maakt het voor bewakingsfirma's mogelijk om bijkomende taken uit te voeren. De minister hoopt zo dat de politie minder belast wordt en zich op haar kernopdrachten kan concentreren.

Door de wet zullen bewakingsfirma's bijvoorbeeld "sweeping" van gebouwen en terreinen kunnen uitvoeren op zoek naar wapens, drugs, explosieven of spionagemateriaal. Ze mogen wel niet op zoek naar bewijsmateriaal na een misdrijf. De politiediensten zullen de bewakingsdiensten ook om technische bijstand kunnen vragen, bijvoorbeeld met drones of voertuigen, maar enkel de politie mag tot een interventie beslissen.



Private bewakingsagenten zullen gevoelige plaatsen als havengebieden en nucleaire sites mogen bewaken en zoeken naar mensen die zich daar onrechtmatig toegang toe willen verschaffen. Private bewakers die de toegang tot militaire domeinen, internationale instellingen of ambassades helpen bewaken, zullen wapens mogen dragen.



Agenten en militairen die uit dienst treden, zullen sneller bij een privébewakingsfirma aan de slag kunnen.



De linkse oppositiepartijen zien in het wetsontwerp een privatisering van de politiediensten die de onderbezetting bij de politie moet opvangen.