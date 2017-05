Graaf Paul Buysse: "Politici horen niet in raden van bestuur"

KVDS

Graaf Paul Buysse, die zijn naam gaf aan de Code Buysse voor deugdelijk bestuur, adviseert bedrijven nadrukkelijk om geen politici aan boord te nemen in adviesraden of raden van bestuur. Dat zei hij in de marge van de voorstelling van de derde editie van de Code Buysse.

"Duidelijk niet", antwoordde Buysse op de vraag of politici thuishoren in raden van bestuur. "Politici hebben een duidelijke actieradius en bedrijven zitten daar niet in. Men heeft recentelijk kunnen ervaren dat het niet het beste idee is", verwees Buysse naar onder meer de affaire rond de failliete Optima Bank. Pas als er een "substantiële ontluizing" heeft plaatsgevonden, kunnen politici voor Buysse weer terecht in bedrijven.

Buysse stelde vandaag in de kantoren van ING in Brussel de derde versie van de Code Buysse voor. Dat is een vrijwillige leidraad voor niet-beursgenoteerde bedrijven rond corporate governance, beter bekend als deugdelijk bestuur. De Code bestaat al twaalf jaar en geldt als een internationaal voorbeeld. De eerste update dateert van 2009. Naar schatting een derde van de familiebedrijven past de code al toe.



Diversiteit

Veel aandacht gaat in de vernieuwde versie naar de raad van bestuur in een onderneming. Voor het eerst zijn de taken van zo'n raad in detail beschreven. Bovendien is er nu aandacht voor onderwerpen als risicobeleid, diversiteit in de raad van bestuur en de evaluatie van bestuurders. Over de vergoedingen van bestuurders zegt de Code dat die "voldoende hoog" moeten zijn om goede mensen te kunnen aantrekken, houden en motiveren.



IJkpunt

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) noemde de Code Buysse "al twaalf jaar lang een ijkpunt". Buysse haalde op zijn beurt een opvallende anekdote aan, toen hij uitleg gaf over het ontstaan van de Code Buysse. "Ik zat op een zonnige herfstdag een glas wijn te drinken met een vriend, de toenmalige secretaris-generaal van het NCMV (de voorganger van Unizo, red.). We zeiden dat er iets moest gebeuren." De vriend was Peeters. "U bent eigenlijk diegene die de lont aan de Code Buysse heeft ontstoken", sprak Buysse de minister toe.