Mogelijk ook premies voor elektrische motorfietsen

17/05/17 - 18u58 Bron: Belga

Matthias Diependaele. © belga.

De Vlaamse administratie onderzoekt of de premies voor de aanschaf van elektrische wagens niet uitgebreid kunnen worden tot elektrische motorfietsen. Dat heeft minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Matthias Diependaele (N-VA). "Tegen het najaar moet de administratie uitsluitsel geven over de haalbaarheid ervan", aldus Diependaele.

Elke Vlaming kan sinds 2016 een zero-emissiepremie krijgen voor de aanschaf van een zero-emissiewagen. De premie is specifiek bedoeld voor elektrische wagens en wagens op waterstof. Vorig jaar werd de premie 471 keer aangevraagd en werd in totaal 2,165 miljoen euro aan premies uitbetaald. Op 28 april 2017 werd de premie nog verder uitgebreid naar privépersonen die een zero-emissiewagen leasen voor minimaal 3 jaar. Lees ook Volvo ziet geen brood meer in diesel

