Bestuurder gekneld na frontale klap, hondje ongedeerd

17/05/17 - 17u45

TONGEREN In Tongeren is deze namiddag een zwaar ongeval gebeurd waarbij een bestuurder uit zijn voertuig moest worden bevrijd. Op de Maastrichtersteenweg botste hij om nog onbekende reden frontaal op een bestelwagen die uit het centrum van de stad kwam. De brandweer moest het dak losknippen en de man stabiliseren.

"Aangezien het om een groot glazen dak ging, moesten we extra voorzichtig te werk gaan. Je mag dan niet zomaar overal knippen", legt de brandweer uit.



Het slachtoffer was nog bij bewustzijn, maar had ademhalingsproblemen. Hij werd naar het ziekenhuis van Tongeren overgebracht.



Het hondje van de bestuurder - dat in een benche zat - werd opgevangen door buurtbewoners en de man van de takelwagen. Het dier kwam er met de schrik van af.