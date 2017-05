Eén jaar cel gevorderd voor jihadexpert Montasser AlDe'emeh

RVL

17/05/17 - 16u17 Bron: Belga

Montasser Alde'emeh (links) bij de zitting vandaag. © photo news.

Het openbaar ministerie heeft een jaar cel gevorderd voor jihadexpert Montasser Alde'emeh, de voormalige Mechelse imam Khalid O, zijn broer Jawad O. en advocaat Nabil R. De vier staan voor het Antwerpse hof van beroep terecht voor het vervalsen van getuigschriften waaruit moest blijken dat Jawad een deradicaliseringstraject had gevolgd.

Jawad werd in november 2015 aangehouden voor zijn betrokkenheid bij Way of Life, de opvolger van Sharia4Belgium. Zijn broer Khalid nam enkele dagen later contact op met Alde'emeh met de vraag of hij een attest kon opstellen dat Jawad bij zijn vzw De Weg Naar een deradicaliseringstraject had gevolgd. Alde'emeh ging akkoord, ook al had hij Jawad nog nooit ontmoet. Diezelfde avond trokken Khalid en Jawads toenmalige advocaat Nabil R. naar het appartement van Alde'emeh in Molenbeek, waar het attest werd opgesteld. Over de manier waarop de tekst tot stand kwam, bestaat discussie: schreef Alde'emeh hem zelf, of hadden de anderen hem gedicteerd? Aangezien Alde'emeh geen printer had, mailde hij de tekst naar Nabil R. De advocaat had op het geprinte document de handtekening van de jihadexpert nagebootst. Dat gebeurde volgens hem met toestemming van Alde'emeh, die hem daarvoor ook een envelop met zijn handtekening zou hebben meegeven. De jihadexpert betwist dat. Toen Jawad een dag later voor de raadkamer moest verschijnen, werd het attest neergelegd, samen met een getuigschrift van Khalid, waarin hij nog eens benadrukte dat Jawad door hem en Alde'emeh begeleid werd. Khalid hoopte met behulp van die documenten zijn broer vrij te krijgen, maar het bedrog kwam aan het licht.

"We leven in een gevoelig klimaat en in die context moet het vertrouwen in mensen met enig gezag, zoals een jihadexpert, een imam en een advocaat, torenhoog kunnen zijn. De beklaagden zijn in deze zaak zwaar over de schreef gegaan", zei de aanklager.



Montasser Alde'emeh, Khalid O. en Nabil R. werden door de correctionele rechtbank van Mechelen vorig jaar veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. Jawad O. werd vrijgesproken, omdat de rechtbank het niet bewezen vond dat hij op de hoogte was. Het openbaar ministerie ging daartegen in beroep.



De advocaat van Jawad vroeg het hof om de vrijspraak te bevestigen. Zijn cliënt had voor zijn verschijning voor de raadkamer geen contact gehad met Nabil R. en hij wist ook niet wat er op het appartement van Alde'emeh gebeurd was of wat er in die neergelegde attesten stond. Volgens het openbaar ministerie bewijst een brief van Jawad aan Alde'emeh het tegendeel.



Ook voor Khalid werd de vrijspraak gevraagd. Hij had zijn broer wel degelijk theologisch begeleid en dacht dat Alde'emeh hetzelfde had gedaan. De verdediging van Montasser Alde'emeh en Nabil R. komt op 7 juni aan het woord.