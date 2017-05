Bewerkt door: ADN

17/05/17 - 16u01 Bron: Belga

© Google Street View.

antwerpen In de Geuzenstraat op het Antwerpse Zuid is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen na een val uit een raam. Dat zegt de lokale politie, die een onderzoek gestart is naar de omstandigheden van het incident.