E34 dan toch niet dicht na vondst bom WOII

Door: FT

17/05/17 - 14u33 Bron: VTM Nieuws

© Vlaams Verkeerscentrum.

vrasene/beveren

In Verrebroek, een deelgemeente van Beveren, is deze middag een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse. Er is intussen een perimeter van 100 meter ingesteld, maar die wordt allicht nog uitgebreid naar 1 kilometer. Er werd aanvankelijk gemeld dat een deel van de Expresweg, de E34 tussen de kust en Antwerpen, even dicht moest, maar de wegpolitie kondigt aan dat het de autosnelweg dan toch niet zal afsluiten. Er is wel hinder. Of de bom schadelijk is, moet nog blijken.