Goede engelbewaarder: chauffeur komt ongedeerd uit dit wrak

Door: Sander Bral, HR

17/05/17 - 14u16 Bron: Eigen berichtgeving

De cabine van de vrachtwagen werd volledig geplet. © De Roeck.

Oelegem De chauffeur van deze vrachtwagen beschikt over een goede engelbewaarder. Toen hij vanmiddag op de E34 op zijn voorligger botste, werd de cabine van zijn vrachtwagen volledig geplet. De chauffeur zelf kwam er als bij wonder zonder kleerscheuren vanaf.

Vanmiddag reden twee vrachtwagens tegen elkaar op de E34 in Oelegem (Ranst). Op de brug over het Albertkanaal kwam het rond twaalf uur tot een kopstaartaanrijding tussen de twee trucks. Er vielen geen gewonden, maar er is nog steeds hinder op de E34 richting Antwerpen. Eén van de twee vrachtwagens kan niet meer verder rijden en moet getakeld worden, daarvoor is de rechterrijstrook versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een half uur vertraging op de E34 richting Antwerpen.