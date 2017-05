De Block laat ziekenhuizen veel vrijheid

SPS

17/05/17 Bron: Belga

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is niet van plan om ziekenhuizen gedetailleerde regels op te leggen over de verplichte samenwerking die er zit aan te komen, noch over de financieringsstromen in die nieuwe netwerken. "Zulke delicate beslissingen van bovenaf doorduwen lukt niet", zegt De Block in De Tijd, nu ze haar plannen aan de coalitiepartners heeft overgemaakt.

Zoals bekend beoogt De Block netwerken van enkele ziekenhuizen uit dezelfde omgeving. Eenvoudige behandelingen kunnen nog in elk ziekenhuis, voor meer gespecialiseerde zorg zal de patiënt naar een specifiek ziekenhuis in het netwerk moeten. En zeer complexe zorg wordt enkel nog uitgevoerd in een of meerdere referentiecentra. Zo kan goedkoper gewerkt worden en verbetert de zorgkwaliteit, argumenteert de minister.



De ziekenhuizen zullen wel ruime vrijheid behouden om te bepalen hoe die samenwerking zal verlopen, zo besluit De Tijd uit een nota van De Block. Hoeveel macht de ziekenhuizen houden en hoeveel de koepel krijgt, mogen de instellingen in het netwerk zelf uitmaken. Ze beslissen ook over de financieringsstromen in het netwerk én behouden volgens de nota "ook in ethisch gevoelige materies" hun identiteit en beleid.