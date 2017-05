Antwerps Sint-Vincentiusziekenhuis telefonisch niet bereikbaar door panne

Door: redactie

17/05/17 - 04u30 Bron: Belga

© ANP.

In Antwerpen is het Sint-Vincentiusziekenhuis al enkele uren niet bereikbaar via de telefoon door een panne bij telecomoperator Telenet. Dat meldt de communicatiedienst van de ziekenhuiskoepel GZA rond 03.45 uur. Wie het ziekenhuis en zijn spoeddienst wil bereiken, kan dat doen via het telefoonnummer van Sint-Augustinus (03/443.30.11).