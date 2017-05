Politie ondervraagt ouders van 30 baby's

NADINE VAN DER LINDEN

17/05/17 - 05u00

© ATV.

Het gerecht onderzoekt of 30 kindjes in twee crèches in Antwerpen het slachtoffer ­geworden zijn van mis­handeling. Eén baby belandde in het ziekenhuis na de ruwe ­behandeling door een kinderverzorgster. De camerabeelden zijn in beslag genomen, de ­ouders worden ondervraagd.

Kinderverzorgster F.C. (22), die één nacht in de cel zat op verdenking van kindermishandeling, heeft in totaal een dertigtal baby's en peuters onder haar hoede gehad. Het Antwerpse ­gerecht onderzoekt nu of ook zij slachtoffer zijn geworden van opzettelijke slagen en verwondingen. Alle ouders zullen worden ondervraagd. Zijn er aanwijzingen voor mishandeling, dan zal een wetsdokter de baby's onderzoeken. F.C. uit het Antwerpse Schoten was sinds oktober vorig jaar in dienst bij privéfirma Kiddy Watch, waar de mishandeling plaatsvond. De politie heeft de computers in beslag ­genomen waarop de bewakingsbeelden staan van de twee crèches waar de vrouw werkte - in Antwerpen en in Schoten.



Gediplomeerd verzorgster

F.C. is een gediplomeerd verzorgster. Haar opleiding en haar stages zijn normaal verlopen, zegt haar advocaat Tim Smet. "Pas heel recent heeft ze te ­maken gekregen met persoonlijke en psychische problemen. Vorige week donderdag zijn de problemen tot een hoogtepunt gekomen. Door die stress heeft ze de pedalen verloren. Ze ver­zekert mij dat ze slechts één kindje ­brutaal heeft behandeld. De onderzoeksrechter heeft haar vrijgelaten ­zodat ze hulp kan zoeken."



Het mishandelde meisje (6 maanden) heeft ondertussen het ziekenhuis verlaten. Ze heeft kneuzingen aan gezicht en benen.



