Man scheldt moslima de huid vol in bakkerij: 1.500 euro boete

16/05/17 - 23u57 Bron: Belga

1.500 euro boete. Dat is de prijs die een man moet betalen nadat hij een moslima de huid heeft volgescholden. Marc M. (56) riep, terwijl hij om brood ging bij een bakker in Leuven, dat de vrouw "het land moest verlaten en dat de islam rot is".