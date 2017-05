Meerderheid in Kamer stemt voor wapenembargo Saoedi-Arabië

kv

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen heeft vandaag een voorstel van resolutie goedgekeurd dat onder meer vraagt een einde te maken aan de verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië. De meerderheidspartijen (N-VA, CD&V, MR en Open Vld) en de groenen stemden vóór de tekst, terwijl PS en sp.a zich onthielden. Het debat tussen de Franstalige partijen verliep bij momenten behoorlijk geanimeerd.

Na de polemiek over de toetreding van de oliestaat tot de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties, hernam de commissie de bespreking van een resolutie van de groenen over de banden met Saoedi-Arabië. Benoît Hellings (Ecolo) en Wouter De Vriendt (Groen) pleitten ervoor de handelsrelaties met Saoedi-Arabië op te schorten in afwachting van een diepgaande analyse van de geldstromen van en naar het land. Lees ook Federale meerderheidspartijen bereid tot embargo wapenverkoop aan Saoedi-Arabië

Waalse wapenindustrie Die tekst ging te ver voor de meerderheid, die dan een reeks amendementen indiende. Zo wordt nu gevraagd de diplomatieke, handels- en andere relaties "aan een diepgaande reflectie te onderwerpen". De resolutie vraagt de gewesten ook te stoppen met het verkopen van wapens aan Saoedi-Arabië. Zij zijn immers bevoegd voor de exportvergunningen.



Op de achtergrond spelen de belangen van de Waalse wapenindustrie ten opzichte van een land dat een slechte reputatie heeft op het vlak van de mensenrechten en dat betrokken is in het conflict in Jemen. Bovendien speelt de politieke constellatie een rol. PS en cdH vormen samen de Waalse regering, terwijl ze federaal in de oppositie zitten, terwijl voor de MR net het omgekeerde geldt.

"Debat op Europees niveau nodig" Indien er geen stappen worden gezet door een lidstaat, weet u heel goed dat er Europees niets zal bewegen. We moeten naar een Belgische resolutie gaan die als lokaas kan dienen voor een Europees debat Richard Miller De Franstalige socialisten herhalen hun pleidooi voor een Europese maatregel. Enkel dan zou een ingreep efficiënt zijn. "Zal deze resolutie de zaken veranderen? Ik denk het niet. Ik ben ervan overtuigd dat het debat op Europees niveau moet plaatsvinden. Daar moeten we de zaken in beweging krijgen", stelde Gwenaëlle Grovonius (PS).



De MR daarentegen vindt dat België het initiatief moet nemen, om zodoende de Europese geesten te laten rijpen. "Indien er geen stappen worden gezet door een lidstaat, weet u heel goed dat er Europees niets zal bewegen. We moeten naar een Belgische resolutie gaan die als lokaas kan dienen voor een Europees debat", vindt Richard Miller.

Advies regionale parlementen De Kamer had een advies aan de regionale parlementen gevraagd. Het Waals parlement ging daar niet op in en wees op een bevoegdheidsprobleem, in tegenstelling tot Vlaanderen. Zowel liberalen als socialisten in het federale parlement betreurden dat. De MR verweet de PS een ambigue houding. Het Waals gewest voerde wekenlang een felle strijd tegen het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA), maar is een pak minder timide ten opzichte van Saoedi-Arabië als het over wapens gaat. "Wallonië, en zijn minister-president in het bijzonder, zouden zich groots getoond hebben door op zijn minst een debat te aanvaarden", stelde Miller.