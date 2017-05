Broers wikkelen baksteen in handdoek en mishandelen man: dochter (9) haalt hulp

Bewerkt door: mvdb

16/05/17 - 21u56 Bron: Belga

Recreatiedomein Parelstrand. © Bing Maps.

Lommel - Neerpelt Twee Nederlandse broers van 26 en 29 jaar zijn veroordeeld tot elk 18 maanden cel voor het opzettelijk toebrengen van slagen aan een man. Dat heeft de Hasseltse correctionele rechtbank vandaag bepaald.

Het slachtoffer was met zijn 9-jarige dochter aan het zwemmen op camping en recreatiedomein Parelstrand in Lommel toen hij het op 15 augustus 2012 aan de stok kreeg met de twee gewelddadige broers.



Geld

De twee broers uit Neerpelt hadden nog een eitje te pellen met het slachtoffer. Hij had nog met hun vader samengewerkt en moest hem blijkbaar nog geld. Het slachtoffer kreeg aan het zwembad een eerste klap. Aan de uitgang kwam het opnieuw tot een schermutseling.



Om de klappen uit te delen werd zelfs een baksteen in een handdoek gewikkeld. Het slachtoffer liep een gebroken oogkas op en moest geopereerd worden.



De dochter kon weglopen en hulp halen. Aanvankelijk waren er drie verdachten bij de vechtpartij betrokken, maar aan de hand van getuigenverklaringen kon de politie de twee broers opsporen.



Strafblad

Beide broers werden door de correctionele rechtbank in Hasselt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Voor de jongste broer is de celstraf effectief omdat die al over een strafblad beschikte. De rechtbank verleende de oudste nog uitstel voor 12 maanden. Aan het slachtoffer en zijn gezin moeten de beklaagden daarnaast 9.200 euro schadevergoeding betalen.