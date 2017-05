Burenruzie loopt uit de hand: gepest koppel 'gijzelt' 13-jarige

KAV

16/05/17 - 20u20 Bron: Eigen berichtgeving

Het Antwerpse justitiepaleis. © belga.

Rechtbank Antwerpen Een koppel uit Schelle staat terecht voor de gijzeling van hun buurjongen van 13. De aanklager in Antwerpen eist 6 maanden cel tegen Sven D.B. (44) en 4 maanden cel tegen zijn 75-jarige partner Tineke L. De feiten kaderen in een aanslepende burenruzie. De advocaat van het stel pleitte de vrijspraak. "Dat mijn cliënten nu terechtstaan, is pure Kafka."

Het koppel woont in een sociale huurwoning in Schelle. "Door het grote leeftijdsverschil worden ze in wijk geviseerd", zegt hun advocaat Sam Vlaminck. Sinds begin 2016 dienden Tineke en Sven een resem klachten voor vernielingen van planten, het bekrassen van auto's, het 's nachts aanbellen, bedreigingen, aantijgingen op sociale media,... Ondanks de tientallen klachten zijn de pesterijen nooit gestopt.



Op 23 maart 2016 hingen de jongeren weer rond hun auto en liepen ze in de voortuin. "Mijn cliënten hebben eerst de politie gebeld en zijn dan op de jongeren afgestapt", legt meester Vlaminck uit. "Tineke werd aan de haren getrokken en werd gestampt. Sven sleurde de 13-jarige buurjongen binnen."



"Ik heb in paniek de deur op slot gedaan", zegt Tineke. "Niet om de jongen vast te houden, maar om onszelf te beschermen." De jongen kon even later door het raam ontsnappen. Het koppel zat vijf dagen in de cel. "Pure Kafka", vindt meester Vlaminck. "De wereldvreemdheid van sommige magistraten tart alle verbeelding. Mijn cliënten staan voor de rechter, maar van de andere partij is er geen spoor." Vonnis op 20 juni.