Brutaal geweld in bar: politie zoekt daders

16/05/17 - 20u02 Bron: Federale politie

De man (rechts) vlucht na de feiten onmiddellijk het café uit. © Federale Politie.

Op vrijdag 17 februari krijgt een man in een café in Bergen een glazen fles of glas in het gezicht. De dader vlucht, in het gezelschap van andere mannen en een vrouw, de bar uit. De politie hoopt hen te vinden en verspreidt enkele camerabeelden.

Omstreeks 21.30 uur stapt een groep mensen de bar Citizen Fox, in de Rue de la Coupe in Bergen, binnen. De bewakingscamera's filmen het gezelschap dat bestaat uit vijf personen: vier mannen en een vrouw.



Anderhalf uur later, rond middernacht, zit de zaak vol. Een klant staat te schuiven aan de bar en wil iets bestellen. Hij wordt herhaaldelijk gestoten en lastiggevallen door een van de mensen van de groep achter hem. De klant draait zich voor de vierde keer om en vraagt of de man kan ophouden. Het slachtoffer krijgt een slag met een glas of een fles en tast met zijn handen naar zijn gezicht. De dader vlucht de bar uit, zonder te wachten op de rest van de groep. Zij vertrekken kort daarna.



De verdachte is ongeveer 25 jaar oud. Hij is slank en ongeveer 1m65 groot. Hij heeft een fijn gezicht, kort haar dat opgeschoren is aan de zijkanten en een stoppelbaard. Hij droeg een wit T-shirt onder een korte vest en een donkere broek. Bij zijn aankomst in de bar was hij in gezelschap van drie andere mannen en een vrouw, vermoedelijk allemaal tussen 25 en 30 jaar oud.

