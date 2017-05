Hoger onderwijs loont

Bram Van Hemelryck

17/05/17

© thinkstock.

Een Belgische werknemer verdient gemiddeld 3.401 euro bruto per maand. Dat is een stijging met 4,3% sinds 2014, blijkt uit het nieuwe salariskompas van 'Vacature' en de KU Leuven. Maar dat is zelden omdat uw baas u een extraatje heeft toegekend.

Pas afgestudeerd en op zoek naar een job? Verwacht je aan een gemiddeld brutoloon van 2.369 euro. De hoogste startlonen zijn te vinden in de chemie en farma. Daar is het mogelijk om al te beginnen met 3.091 euro per maand. Het minst verdienen pas afgestudeerden in de textiel- en modesector. Daar wordt amper 1.812 euro bruto betaald aan jonge sollicitanten die geen hoger onderwijs gedaan hebben. In de bestbetalende sectoren kan je ruim 30 procent meer verdienen dan in de slechtst betalende. Lees ook Op zoek naar werkzekerheid? In deze jobs vind je het!

In 3 jaar 140 euro erbij Bij de laatste salarisenquête in 2014 bedroeg het gemiddelde brutoloon 3.261 euro. Nu is dat 3.401, een stijging met 140 euro of 4,3%. Het loon is de voorbije jaren gelijkmatig gestegen. Tussen 2010 en 2012 met 129 euro en tussen 2012 en 2014 met 128 euro. Die stijgingen zijn vooral te danken aan indexaanpassingen, anciënniteitstoeslagen of baremaverhogingen. Slechts een beperkt aantal werknemers kreeg opslag.

Chemie, farma en banken betalen best Niet alleen starters worden het best betaald in de chemie- en farmasector. Álle lonen liggen in die sectoren het hoogst. Een bediende met 20 jaar werkervaring verdient 3.997 euro bruto, voor kaderleden loopt dat op tot 6.194 euro. Ook banken betalen nog steeds goed. Een werknemer met 20 jaar ervaring heeft gemiddeld 3.811 euro per maand bruto, een kaderlid 5.691 euro. De energie- en milieusector vergoedt zijn mensen ook goed. Twintig jaar werkervaring is goed voor een gemiddeld brutoloon van 3.818 euro.

Horeca blijft kneusje Het grote geld is niét te rapen in de horeca en de klein- en groothandel. Zelfs na 20 jaar kom je daar niet boven de 3.000 euro bruto uit. Werknemers in de horeca zijn er het allerslechtst aan toe. Een gewone werknemer verdient er na 20 jaar 2.510 euro bruto, een kaderlid heeft dan 3.838 euro per maand. Geen enkele sector betaalt slechter.

Eindejaarspremie populairst Bijna 95% van de werknemers maken aanspraak op extralegale voordelen. De eindejaarspremie is het populairst: drie kwart van de werknemers krijgt er eentje uitbetaald. Ook populair zijn maaltijdcheques (72%), een dertiende maand (67%) en de hospitalisatieverzekering (65%). Minst in trek is de tablet. Slechts 8 procent krijgt er eentje van het werk.