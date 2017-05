Door: redactie

Het legendarische quizprogramma 'Wie wordt multimiljonair?' keert binnenkort terug bij VTM. Host van de vernieuwde editie is Staf Coppens. En hij is op zoek naar kandidaten die 1 miljoen euro willen winnen... Inschrijven kan via vtm.be!