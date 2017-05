Gent erkent holebi- en transgenderverenigingen

Bewerkt door: Dorien Busselot

16/05/17 - 17u47 Bron: Belga

Gentse geschepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz © belga.

De erkenning van LGBT-verenigingen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) als eerste stad in België, een transgenderbehoeftenanalyse en een onderzoek naar LGBT-vriendelijke ouderenzorg. Dat zijn enkele van de 26 acties voor holebi's en transgenders uit het nieuwe actieplan 2017-2018 van de Gentse schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a). Met de onthulling van het ontwerp voor een muurschildering op de gevel van Casa Rosa werd meteen ook het vorig actieplan afgesloten.

De stad Gent zal vanaf 2018 als eerste lokale overheid in België holebi- en transgenderorganisaties erkennen. "Een erkenning houdt heel wat voordelen in: de organisatie heeft recht op een basissubsidie en mag gebruik maken van lokalen, buurtsecretariaten en uitleendiensten van de stad Gent", verduidelijkt de Gentse schepen Resul Tapmaz (sp.a). Projecten die de seksuele diversiteit bij etnisch-culturele minderheden bespreekbaar maken, en genderstereotypering stimuleren, krijgen dan weer prioriteit bij het toekennen van projectsubsidies.

"De transgenderbehoeftenanalyse moet ons meer inzicht geven in de leefwereld van Gentse transgenders, leert ons wat er goed of minder goed gaat in Gent en waar de dienstverlening van de stad voor hen een wezenlijk verschil kan maken." Ook wordt een Gents woonzorgcentrum geanalyseerd op LGBT-vriendelijk beleid en werking, waaruit men lessen wil trekken voor een stadsbrede visie op LGBT-ouderenzorg, maar ook in de kinderopvang en het kleuteronderwijs wordt gewerkt met didactisch materiaal dat de genderdiversiteit ondersteunt.

Actieplan

In het vorige actieplan werden referentiepersonen in asiel- en vluchtelingencentra opgeleid, kwam er genderneutrale briefwisseling en -vacatures en was er aandacht voor het thema in onder meer het onderwijs, veiligheid en inburgering. Sinds mei 2016 is er met de steun van de stad Gent ook een onthaalwerking in Casa Rosa. De eerste negen maanden werden 73 contacten geregistreerd. Op de gevel van Casa Rosa komt een vijftien meter lange muurschilderij van illustrator Brecht Vandenbroucke.