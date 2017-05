Provincie Vlaams-Brabant geeft gunstig advies voor aanleg sneltram Willebroek-Brussel

EB

De Vlaams-Brabantse provincieraad heeft beslist om een gunstig advies uit te brengen voor de aanleg van een tracé voor de 'sneltram' tussen Willebroek en Brussel-Noord. Tot 29 mei loopt in Vlaanderen een openbaar onderzoek over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de aanleg van dit tramtracé moet mogelijk maken. Het is één van de drie tramtracés die De Lijn in het kader van het Brabantnet ten noorden en oosten van Brussel wil aanleggen.