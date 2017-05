Fietsdrama Kasterlee: vrouw sterft 27 jaar na zus op identieke wijze

Door: Caspar Naber

16/05/17 Bron: Gazet van Antwerpen

Een van de fietssters die gisteren in Kasterlee werd opgeschept door een Nederlandse automobilist en overleed, is op eenzelfde manier aan haar einde gekomen als haar zus in 1990.

Francis Schepens is oud-burgemeester van Retie. Zijn schoonzus Suzie Paulussen (65) was gisteren met elf dames van de plaatselijke fietsclub 'Blue Ladies' onderweg voor het wekelijkse maandagmiddagtochtje toen het noodlot toesloeg.



De vrouw stopte twee jaar geleden als financieel verantwoordelijke van de sociale dienst in haar woonplaats en genoot sindsdien van haar pensioen. Ze was een actief lid van de fietsclub en van een plaatselijke seniorenvereniging. Net als clubgenote Jet Janssen (75), het andere dodelijke slachtoffer van het fietsdrama. Ze lieten het leven tijdens het oversteken van de N19, een vierbaansweg waar het verkeer 90 kilometer per uur mag rijden. Vier andere fietssters raakten gewond. Een van hen verkeerde gisteren in levensgevaar, maar dat zou volgens de politie nu geweken zijn.

"Geen verdachte" De Nederlandse automobilist (65) die de fietssters aanreed, komt volgens het parket van Turnhout niet uit Bergeijk zoals gisteren aanvankelijk werd gemeld, maar uit Hoensbroek. "De bestuurder is voorlopig geen verdachte. Pas als het onderzoek door de verkeersdeskundige is afgerond, kunnen we zeggen of hem een fout kan worden verweten", verklaart een woordvoerster aan onze redactie. Volgens de eerste resultaten van het politieonderzoek reed de man niet onder invloed van drank of drugs.