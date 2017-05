Bonte: "Ik kan als burgemeester niets met nieuwe maatregelen"

Door: redactie

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) is naar eigen zeggen "niets" met de maatregelen die aangekondigd werden na de superministerraad. Dat zegt hij in De Meulemeester in Debat waar hij in debat ging met Koen Metsu (N-VA), voorzitter van de terreurcommissie in de Kamer. "Ik kan met de maatregelen die ik hoor met niets aan de slag", zegt Bonte. Bonte schiet het plan niet volledig af en ziet zelf enkele goede punten, maar de "fundamentele fout" is volgens hem dat de minister-presidenten niet aanwezig waren op de superministerraad. "Het vergt niet enkel een engagement van de federale overheid, maar ook van de Vlaamse overheid en de lokale besturen." Ook al zetelen dezelfde partijen in de federale en Vlaamse overheid, toch "werken ze niet samen", vindt Bonte. "Ze werken elkaar soms zelfs tegen." Als voorbeeld geeft Bonte de acties van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). "De federale regering zegt, met de minister van Justitie op kop, dat het 19 moskeeën wil ondersteunen omdat het partners zijn in de samenleving. En dan heb je een Vlaamse minister (Homans, red.), die het presteert om een geheim rapport van de staatsveiligheid publiek te maken en daarnaast te zeggen: ik erken geen enkele moskee meer." Bonte ergert zich vooral aan de partijpolitieke profilering van de meerderheidspartijen. "Het is misschien populair om tegen moskeeën te zijn", vraagt Bonte zich luidop af.