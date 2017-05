Frontale crash op brug over Albertkanaal: drie gewonden

Door: Sander Bral, HR

Ranst Een frontale botsing tussen twee personenwagens veroorzaakte heel wat ravage deze ochtend in Ranst. Drie personen werden naar ziekenhuis gebracht.

Iets na 9 uur knalden twee wagens tegen elkaar op de brug over het Albertkanaal tussen de Keerbaan en de Jozef Simonslaan. Een 61-jarige bestuurder zat geklemd. De brandweer sneed het dak van zijn wagen open om hem te bevrijden. De man is zwaargewond, maar buiten levensgevaar naar het Monicaziekenhuis gebracht. Ook de man en vrouw van 50 jaar die in de andere wagen zaten, zijn gewond naar het AZ Monica vervoerd.

"De betrokkenen worden pas verhoord wanneer hun verwondingen zijn verzorgd", vertelt Danny De Wulf van de politiezone ZaRa. "Een verkeersdeskundige onderzoekt ter plaatse wat er is fout gelopen." Beide voertuigen werden getakeld en de brandweer heeft het wegdek moeten schoonmaken. Tot ongeveer 11 uur was de brug volledig afgesloten. Het verkeer moest lokaal omrijden.