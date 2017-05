Verkeersexpert maakt Vlaams verkeersbeleid met grond gelijk: "En-en-verhaal van Weyts werkt niet"

Door: redactie

16/05/17 - 06u50 Bron: deanderekrispeeters.wordpress.com

© Vanderveken.

Naar aanleiding van het zware ongeval van gisteren op de Turnhoutsebaan in Kasterlee waarbij twee fietsers stierven en er vier in het ziekenhuis liggen, haalt verkeersexpert Kris Peeters - niet de minister - op zijn blog zwaar uit naar de regering. "Dit is het gevolg van keuzes die werden gemaakt. Of net niet worden gemaakt", klinkt het.