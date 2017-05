Ouders riskeren 1,5 jaar cel omdat ze baby alternatieve voeding gaven: 7 maanden oud en 4,3 kilo toen hij stierf

ANNICK GROBBEN EN NELE DOOMS

Een vader en moeder uit Beveren riskeren 18 maanden cel omdat hun baby stierf aan dehydratatie en ondervoeding. Zonder een arts te raadplegen, gingen ze ervan uit dat hun baby lactose- en glutenintolerant was en gaven ze het jongetje alternatieve papjes. "Dat komt neer op het opzettelijk voedsel weigeren", aldus de vlijmscherpe procureur.

Nadat borstvoeding en klassieke flesvoeding niet langer lukten, probeerden de ouders in kwestie - flexitariërs die een zaak in natuurvoeding uitbaten - allerhande alternatieve papjes uit. Vier maanden lang gaven ze hun zoontje graanmelk, rijstmelk, havermelk, quinoamelk en boekweitmelk. Omdat het kind op een nacht zo fel had moeten braken, togen de ouders dan toch naar een homeopaat, op een uur rijden van hun woonplaats. De dokter verwees de baby onmiddellijk door naar het ziekenhuis, maar het kind stierf nog voordat de spoeddienst haalde.



Bij zijn dood woog het zeven maanden oude jongetje amper 4,3 kilo. Verontruste familieleden alarmeerden het gerecht, dat vaststelde dat het kind was overleden aan dehydratatie en ondervoeding. "Deze baby ging van een degelijke 6 kilo naar 4 kilo en de ouders deden niets", aldus de procureur. "Ze gingen alleen maar door met hem alternatieve pap te geven. Zoiets moet worden vervolgd."



"We deden niets mis"

De huilende moeder gaf in de rechtszaal schoorvoetend toe dat ze, met wat ze nu weet, "misschien toch sneller naar een dokter zou zijn geweest". De vader trad haar daar niet in bij. "In onze ogen deden we niets mis en hebben we zo goed mogelijk geprobeerd om voor onze baby te zorgen." Hij zou na de zitting zeggen dat ze nooit een dokter raadpleegden omdat ze ook nooit echt verontrust zijn geweest.



Volgens Elisabeth De Greef, kindergastro-enterologe aan het UZ Brussel, zijn haver-, boekweit- en quinoamelk absoluut een no-go voor zuigelingen. "Want deze soorten melk, die je in de supermarkt kan kopen, bevatten niet de vereiste eiwitten, mineralen en vitamines. Ze zijn niet aangepast aan zuigelingen en dus ongeschikt."



