Man rijdt fietser aan en vlucht te voet weg

15/05/17 - 23u18

Bilzen Een bestuurder van een Volkswagen heeft rond 21.30 uur in Bilzen een fietser aangereden. De automobilist sloeg te voet op de vlucht, maar kon later worden ingerekend. De fietser is zwaargewond.