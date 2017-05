Door: redactie

15/05/17 - 18u55

video Een kinderverzorgster in Antwerpen is opgepakt voor kindermishandeling. De verzorgster takelde een baby van zes maanden zwaar toe. Het kindje belandde in het ziekenhuis. Op de camerabeelden is te zien hoe de vrouw het kind door elkaar schudt en ondersteboven ronddraagt. De vrouw (22) is vrij onder voorwaarden. De moeder van het kind en de eigenares van de crèche dienden klacht in.

Niet voor gevoelige kijkers: de beelden zijn erg schokkend.